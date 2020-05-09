Лукашенко призвал не торопиться с "осуждениями" за проведение парада Победы в Минске

Глава Белоруссии отметил, что они просто не могли поступить иначе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не торопиться с выводами всех "осуждающих" руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы. Он состоялся сегодня, 9 мая, в Минске.

В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Александр Лукашенко

Глава Белоруссии отметил, что они просто не могли поступить иначе, и если бы у него был другой выбор, он все равно поступил бы так же. Лукашенко во время своей речи вспомнил всех солдат, партизан, тружеников тыла, глаза женщин стариков и детей Хатыни. "Все они очень хотели жить, но умерли, чтобы сейчас жили мы".

В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы.

Видео: YouTube/ CTVBY