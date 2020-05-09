  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:12
641
nastya960
Код вставки плеера

В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы

0 0

Первым в колонне прошел легендарный танк Т-34.

В Минске состоялся парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В механизированной колонне участвовали 18 парадных расчетов. Всего по главное площади столицы Белоруссии пройдет 185 единиц техники. Первым прошел легендарный танк Т-34. За ним шли мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня.

В авиапараде приняли участие 36 вертолётов и самолётов. Это истребители Су-30СМ и МиГ-29, учебно-тренировочные самолёты Л-39, штурмовики Су-25, военно-транспортные самолёты Ил-76 и Ан-26.

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Видео: YouTube/ БЕЛСАТ NEWS

Теги: минск, парад победы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Александрова Елена
Сегодня 12:52

Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 и выше почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашла где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ----  http://zacita.2sms.ru

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии