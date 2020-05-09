В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы

В Минске состоялся парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В механизированной колонне участвовали 18 парадных расчетов. Всего по главное площади столицы Белоруссии пройдет 185 единиц техники. Первым прошел легендарный танк Т-34. За ним шли мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня.
В авиапараде приняли участие 36 вертолётов и самолётов. Это истребители Су-30СМ и МиГ-29, учебно-тренировочные самолёты Л-39, штурмовики Су-25, военно-транспортные самолёты Ил-76 и Ан-26.
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Видео: YouTube/ БЕЛСАТ NEWS
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