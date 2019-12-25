Во время своей речи у Могилы Неизвестного солдата Путин отметил, что все торжества, в том числе "Бессмертный полк" и Парад Победы на Красной площади состоятся после окончания пандемии коронавируса в России.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве и поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы.

Во время своей речи у Могилы Неизвестного солдата Путин отметил, что все торжества, в том числе "Бессмертный полк" и Парад Победы на Красной площади состоятся после окончания пандемии коронавируса в России.

Сегодня в десятке городов РФ пройдут воздушные парады с участием современной авиационной техники ВКС РФ и самолетов времен войны.

Валентина Матвиенко возложила цветы к Вечному огню на Поклонной горе.