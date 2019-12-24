Валентина Матвиенко возложила цветы к Вечному огню на Поклонной горе

В связи с введенными из-за коронавируса ограничениями все траурно-торжественные церемонии проходят без массового возложения цветов и венков.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе в Москве и к памятной стеле Ленинградскому фронту. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Матвиенко представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Петербурга, поэтому помимо Поклонной горы она посетила и памятную стеллу Ленинградскому фронту.

В связи с ограничениями из-за коронавируса все траурно-торжественные церемонии в этом году проходят без массового возложения цветов и венков.

Фото и видео: Совет Федерации