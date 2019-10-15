В Чечне опровергли данные "НГ" о зачистке ближайшего окружения Кадырова

Политики не слышали ни о каких "зачистках".

"Новая газета" рассказал о масштабной зачистке приближенных Рамзана Кадырова. Однако представители местной власти считают сведения недостоверными. Об этом заявил министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров.

Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас объяснил чиновник

Ранее в "Новой газете" написали, что причиной разборок с ближайшим окружением руководителя республики стало проявленное неуважение к семье Кадырова. Некоторые должностные лица якобы позволили себе в приватном разговоре сказать что-то неприятное. Издание заявило, что чистка в рядах приближенных проводится в течение последних нескольких месяцев. Среди пострадавших оказались сотрудники властных структур, а также главы некоторых муниципалитетов.

Отметим, что пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов отказался комментировать материал "НГ".

Ранее Piter.tv писал о том, что найдены доказательства высадки "Летучего отряда Кадырова" в Норвегии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Rouslanovitch