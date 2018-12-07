Найдены доказательства высадки "Летучего отряда Кадырова" в Норвегии

Бойцы не скрывали своих поездок на архипелаг, публикуя фотографии в соцсетях.

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген. Снимки опубликованы в социальных сетях самих сотрудников спецназа. Газета объяснила, что на фотографиях запечатлены члены "Летучего отряда Кадырова" - чеченцы. Снимки найдены по геотегам. Согласно данным, миссии бойцы в Арктике и на территории архипелага выполняют с 2016 года.

Напомним, что формально чеченский спецназ входит в структуру Росгвардии. Говорить о том, что бойцы были в Норвегии с туристическими целями нельзя, так как в комментариях к фотографиям один из них признался, что отправился туда "по работе". Также стоит отметить, что сотрудникам Росгвардии запрещено посещать страны НАТО в турпоездках, а сами власти Норвегии никак не могли позволить туристам провезти на территорию архипелага оружие.

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Фото: Instagram/bes_600, akhaev_07_95

Видео: Instagram, YouTube

