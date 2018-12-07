СМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии

Бойцы высадились на материке, а также на архипелаге Шпицберген.

Представители российского спецназа были замечены на норвежской территории. Об этом сообщили местные СМИ. Издание AldriMer ссылается на собственные источники в разведке и НАТО. По данным журналистов, бойцы высадились в районе архипелага Шпицберген. Их также видели на материковой части.

Иностранные коллеги предполагают, что россиян интересовали объекты инфраструктуры, а также разведка местности. Военные считают, что на материке русские действуют под видом штатских. Доказательства высадки якобы имеются у норвежского правительства благодаря американским дронам. Те зафиксировали спецназовцев и предоставили фотографии правительству Норвегии.

По данному поводу в Министерстве обороны норвегии отказались давать комментарии. Российские военные могли оказаться на иностранной земле из-за учений Северного флота.

Напомним, что арктическая группировка Северного флота России проходит с 5 августа. Бойцы тренируются в течение двух месяцев. За это время спецназовцы провели более 200 корабельных учений. Некоторые операции проходили в районе Земля Франца-Иосифа, островов Большевик, Визе и Уединения, Таймыре.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Норвегии затонул горевший российский траулер.

Видео: Youtube/ Absolute Production