В Норвегии затонул горевший российский траулер

Российское судно "Бухта наездник" затонуло в Норвежском порту после суток пожара.

Накануне, 25 сентября, в Норвежском порту загорелся российский траулер "Бухта Наездник". Piter.TV сообщал первые подробности о пожаре.

После суток пожара на судне отстоять траулер не удалось. Сегодня, 26 сентября, "Бухта Наездник" затонуло. Пожар начался во время ремонтных работ на палубе, но огонь быстро распространился на жилые отсеки и другие части судна. Во время сварочных работ загорелось гидравлическое масло. 29 членов экипажа были эвакуированы, 12 из них в больнице.

Также сообщается, что на судне находились емкости с аммиаком. Местные власти опасались взрыва.

Фото: nrk.no