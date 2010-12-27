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В Норвегии затонул горевший российский траулер
Сегодня, 14:47
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MShaffter

В Норвегии затонул горевший российский траулер

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Российское судно "Бухта наездник" затонуло в Норвежском порту после суток пожара.

Накануне, 25 сентября, в Норвежском порту загорелся российский траулер "Бухта Наездник". Piter.TV сообщал первые подробности о пожаре.

После суток пожара на судне отстоять траулер не удалось. Сегодня, 26 сентября, "Бухта Наездник" затонуло. Пожар начался во время ремонтных работ на палубе, но огонь быстро распространился на жилые отсеки и другие части судна. Во время сварочных работ загорелось гидравлическое масло. 29 членов экипажа были эвакуированы, 12 из них в больнице. 

Также сообщается, что на судне находились емкости с аммиаком. Местные власти опасались взрыва. 

Фото: nrk.no

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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