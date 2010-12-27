В Норвегии загорелся российский траулер "Бухта Наездник"

Сегодня, 25 сентября, в Норвежском порту Торсё загорелся российский траулер.
Сообщается, что российский траулер стоял в Норвежском порту на ремонте. Пожар возник во время сварочных работ. По сообщениям местных телеканалов на борту траулера горит масло. С судна эвакуированы 29 члена экипажа траулера. 12 человек доставили в больницу для обследования на предмет отравления продуктами горения.
Траулер "Бухта Наездник" построен в Норвегии в 1991 году и принадлежит Мурманскому траловому флоту.
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Фото: nrk.no
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