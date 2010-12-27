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В Норвегии загорелся российский траулер "Бухта Наездник"
Сегодня, 14:58
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MShaffter

В Норвегии загорелся российский траулер "Бухта Наездник"

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Опубликованы кадры с места пожара в порту Торсё.

Сегодня, 25 сентября, в Норвежском порту Торсё загорелся российский траулер.

Сообщается, что российский траулер стоял в Норвежском порту на ремонте. Пожар возник во время сварочных работ. По сообщениям местных телеканалов на борту траулера горит масло. С судна эвакуированы 29 члена экипажа траулера. 12 человек доставили в больницу для обследования на предмет отравления продуктами горения.

Траулер "Бухта Наездник" построен в Норвегии в 1991 году и принадлежит Мурманскому траловому флоту.

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Фото: nrk.no

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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