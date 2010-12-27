С плавбазы "Петр Житников" из-за пожара эвакуировали более 350 человек

На плавбазе "Петр Житников" у берегов Сахалина произошел пожар. На борту находилось 419 человек.
Пожар на плавбазе "Петр Житников" начался накануне, 23 сентября. Пожар возник в консервном цехе, в помещении, где хранилась тара. С судна было эвакуировано 356 человек из 419. Еще 56 человек остались на плавбазе для ликвидации пожара. Эти люди будут охлаждать переборки и обеспечивать плавучесть судна.
Эвакуированные люди будут доставлены на Шикотан и Итуруп. Погибших и пострадавших во время пожара и эвакуации нет. Специалисты выясняют причины пожара.
Фото: ВК, Владивосток
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