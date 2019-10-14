"Новая газета": стало известно о "зачистке" ближайшего окружения Кадырова

По информации СМИ, "зачистки" начались в августе.

По данным "Новой газеты", в Чечне началась масштабная "зачистка" правящей в республике элиты. По информации СМИ, среди задержанных якобы числятся бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов, глава МЧС по республике Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев и другие.

По информации СМИ, "зачистки" начались в августе, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева.

Темирбаев "максимально неполиткорректно" высказывался о Кадырове и его семье в телефонных разговорах, которые якобы прослушивались, пишет "Новая газета". Позже мэром Аргуна стал 28-летний родственник Кадырова.

Ранее Минздрав Чечни прокомментировал состояние здоровья Кадыров.

Видео: YouTube/ Rouslanovitch