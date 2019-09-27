Минздрав Чечни прокомментировал состояние здоровья Кадырова

Опасения кавказских журналистов о серьезности заболевания оказались необоснованными.

В Минздраве Чечни рассказали о состоянии здоровья главы республики Рамзана Кадырова. Ранее в СМИ появились сведения о том, что политик заболел. Медики объяснили, что серьезного беспокойства по этому поводу нет. Причиной недомогания лидера Чечни стало ОРЗ - острое респираторное заболевание. По словам министра здравоохранения Чеченской республики Эльхана Сулейманова, руководитель получает "банальное противогриппозное лечение".

Ранее в Instagram-паблик "Кавказ Правда" выложили сведения о подготовке перевозки Кадырова на самолете в Москву. Там же сообщалось, что он мог заболеть во время фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Спустя некоторое время публикация из сети пропала.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кадыров назвал имена боевиков, которые вторглись в Дагестан 20 лет назад.

Фото: Вконтакте/Кадыров

Видео: YouTube/Al Jazeera English, BBC News