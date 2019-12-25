Канцлер германии выступила в бундестаге.

Ангела Меркель уверена, что Евросоюз справится с кризисом. Канцлер Германии рассказала во время выступления в бундестаге, что программа ФРГ представлена в Совете ЕС на ближайшие полгода.

Экономике Европы нанесен серьезный удар, основные правила должны были и должны быть временно серьезно ограничены в беспрецедентном для наших демократий масштабе Ангела Меркель, канцлер Германии

Политик обратила внимание на то, что Ес сможет справиться с вызовами пандемии и экономического кризиса. Она назвала решение о введении ограничения для борьбы с распространением COVID-19 одним из самых сложных в своей профессиональной карьере.

Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС.