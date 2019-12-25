Глава ФРГ отметила, что антироссийские санкции не соответствуют правовым представлениям Берлина.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала возможные санкции против "Северного потока -2". Об этом стало известно после её выступления в бундестаге.

Выступая в бундестаге, она отметила, что Германия продолжит работать в ключе, который позволит России достроить газопровод. Меркель напомнила, что "Северный поток -2" — это экономический проект, имеющий свою политическую составляющую. В этой связи, Германия принимала множество усилий для заключения контракта, чтобы не отрезать Украину от транзита газа из России и от транзитных пошлин.

Напомним, что Соединенные Штаты регулярно выступают против российского газопровода. Американцы хотят продвигать свой сжиженный природный газ в Европу, а "Северный поток -2" создает им трудности. Из-за этого Вашингтон вводит новые санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Кремле заявили об отсутствии заказной явки на голосовании по поправкам.

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