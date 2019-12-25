В Кремле заявили об отсутствии заказной явки на голосовании по поправкам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь заверил, что об этом не может быть и речи. По его мнению, на голосовании по поправкам в Основной закон России, регионы показали предельную чистоту и транспарентность. Комментируя голосование в Ненецком автономном округе, Дмитрий Песков отметил, что возможно на итоги повлияла тематика объединения региона с Архангельской областью.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию проводилось в России с 25 июня по 1 июля. После проверки бюллетеней выяснилось, что "за" проголосовали 77,92%, "против" - 21,27%. В ЦИКе зафиксировали явку 65%.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в России стали чаще покупать автомобили.
Фото: kremlin.ru
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