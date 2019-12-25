Уровень продаж вырос до предкарантинного уровня. Помимо этого, из-за простоя мощностей и производителей, на рынке возник дефицит автомобилей.

В России стали чаще покупать автомобили. Уровень продаж вырос до предкарантинного уровня. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на дилерские центры страны.

Издание отмечает, что дилерским центрам удалось за прошлый месяц выйти на прошлогодние показатели продаж. Такая тенденция сложилась на рынке из-за отложенного спроса потребителей, которые имели возможности для покупки автомобилей, но не могли это сделать из-за действующих ограничений. Кроме того, автомобильному рынку и производителям помогли принимаемые меры государственной поддержки.

Специалисты утверждают, что во время карантина многие автоконцерны сокращали производство, а российские заводы приостанавливали работу из-за нехватки комплектующих, которые не доходили до них из-за рубежа. На фоне этого, на рынке возник дефицит.

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