Президент Национальной ассоциации детских лагерей уверен, что учреждения закроются из-за конкуренции на рынке.

Треть детских лагерей не откроются после пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора всероссийского детского центра "Орленок" и президента Национальной ассоциации детских лагерей Александра Джеуса.

Президент Национальной ассоциации детских лагерей добавил, что он знает множество учреждений, которые уже заявили о своем перепрофилировании. Он считает, что эту ситуацию необходимо обсуждать в правительстве. По его мнению, лагерям поможет отдельный код ОКВЭД (кода вида экономической деятельности). Также Джеус отметил, что часть принимаемых в детских лагерях мер безопасности, регламентированных Роспотребнадзором, он считает излишними.

Напомним, по распоряжению Минпросвещения, летние оздоровительные лагеря начинают свою работу с 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что ожидали открытие около 45 тыс. учреждений, но из-за пандемии число вернувшихся на рынок сократилось до 33,347 детских лагерей.

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