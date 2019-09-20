Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам сидеть на стульях на съемках

Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам сидеть на стульях на съемочной площадке. Об этом стало известно из материала Indiewire.
Американская актриса Энн Хэтэуэй дала онлайн-интервью с Хью Джекманом в проекте Variety "Актеры об актерах". Там она рассказала, каких правил придерживается Кристофер Нолан. Хэтэуэй подчеркнула, что режиссер считает, что стулья мешают съемочному процессу.
Причина в том, что если есть стулья, то люди будут сидеть, а если они сидят – они не работают.
- Энн Хэтэуэй, американская актриса
Слова актрисы вызвали споры среди представителей индустрии кино и журналистов. Представитель режиссера объяснил, что Нолан запрещает на съемках только телефоны и курение. Напомним, что Хэтэуэй уже работала с Ноланом. Актриса снималась в роли Женщины-кошки в трилогии о Бэтмене и была задействована в кино "Интерстеллар".
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Видео: YouTube / E!News
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