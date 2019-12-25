Глава ЦИК РФ Элла Памфилова побеседовала с главой Мосгоризбиркома о вбросе бюллетеней при общенародном голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

ЦИК аннулировал результаты голосования на участке в московских Раменках.

Накануне в Раменках произошел инцидент. Районная избирательная комиссия признала итоги голосования на УИК №2783 недействительными. На участке "был зафиксирован вброс председателем комиссии бюллетеней для голосования". Глава ЦИК подчеркнула, что не понимает "психологию" этой женщины.

Зачем человек идет на уголовное преступление. Под камеры. Зная. - Элла Памфилова, глава ЦИК

Памфилова добавила, что это был единственный случай полной отмены итогов на участках.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Японии заявили о неизменности позиции по Курилам после голосования в РФ.

Фото: kremlin.ru