ЦИК аннулировал результаты голосования на участке в московских Раменках.
Накануне в Раменках произошел инцидент. Районная избирательная комиссия признала итоги голосования на УИК №2783 недействительными. На участке "был зафиксирован вброс председателем комиссии бюллетеней для голосования". Глава ЦИК подчеркнула, что не понимает "психологию" этой женщины.
Зачем человек идет на уголовное преступление. Под камеры. Зная.
- Элла Памфилова, глава ЦИК
Памфилова добавила, что это был единственный случай полной отмены итогов на участках.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Японии заявили о неизменности позиции по Курилам после голосования в РФ.
Фото: kremlin.ru
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