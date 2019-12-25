В Японии заявили о неизменности позиции по Курилам после голосования в РФ

Правительство постоянно наблюдает за внешней и внутренней политикой России.

В Японии заявили о неизменности позиции по южным Курилам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

Суга подчеркнул, что Япония в курсе о прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Однако правительство никак не комментирует этот момент. Несмотря на это, позиция по вопросу южных Курильских островов остается неизменной. Кроме того, Япония ждёт заключения мирного договора.

Напомним, что Япония и Россия вот уже несколько лет пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Страны спорят между собой по поводу принадлежности южной части Курил. При этом, поправка в Конституции РФ предполагает запрет на отчуждение территорий страны.

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