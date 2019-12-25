Нововведения вступают в силу с 1 июля.

Власти Москвы упростили парковку для инвалидов. Об этом сообщает Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

Люди с ограниченными возможностями и те, кто их перевозит, получили возможность пользоваться парковочными местами без специальных разрешений. Автомобилисты-инвалиды могут вносить данные своих транспортных средств в федеральный реестр и парковаться на московских парковках, в том числе и платных. На портале сказано, что таких мест на каждой столичной парковке должно быть не менее 10%.

Данные автоматически переданы в федеральный реестр. Однако, следует проверить корректность и актуальность обрабатываемой информации. В этом автомобилистам поможет федеральный реестр инвалидов или портал госуслуг. Там же они могут оформить заявку на внесение нового автомобиля.

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Фото: pixabay