Он уверен, что цены на ходовые модели будут расти из-за курса доллара.

Стало известно о росте цен на автомобили после пандемии. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

Моржаретто заявил, что на некоторые автомобили будут скидки. Однако это явление вряд ли будет массовым. Скорее всего, самыми дешевыми на автомобильном рынке будут модели прошлых лет или те, которые пользуются меньшей популярностью у автолюбителей. Пока дилеры предлагают выгодные кредиты. Среди них есть и займы с государственной поддержкой. Моржаретто подчеркнул, что на рынке достаточно вариантов, которые соответствуют запросам потребителей, по доступной цене.

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Видео: Youtube/CoolTimes