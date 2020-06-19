Машина станет бюджетным аналогом Mercedes-Benz G-Class.

Китай начал продажи копии "Гелендвагена". Речь идёт о внедорожнике Beijing BJ80. Об этом сообщает пресс-служба компании BAIC.

Продажи бюджетного "Гелендвагена" начал концерн BAIC. Дилерские центры рассказали о первых заказах на рестайлинговую модель. Внедорожник имеет 3-х литровый двигатель V6. Он развивает 245 л.с. Также в китайском "Гелендвагене" есть 8-скоростная автоматическая коробка передач и полный привод. Особенностью внедорожника станет отдельный климат контроль для пассажиров.

Названа цена за базовую версию Beijing BJ80. В России она будет продаваться за 2,9 млн рублей. Максимальная комплектация обойдется автолюбителям в 3,2 млн рублей.

Видео: Youtube/汽车途途试道