Запрет на эксплуатацию старых машин введут в Узбекистане

Для российских автолюбителей новость также может стать тревожным сигналом.

Власти Узбекистана готовят изменения для владельцев автомобилей старше 30 лет. С 2027 года вводятся ежегодная экологическая плата и запрет на использование машин с высоким уровнем вредных выбросов. Об этом пишет 110km.ru.

Для российских автолюбителей новость также может стать тревожным сигналом. Это решение напрямую затрагивает не только местный рынок, но и повлияет на подход к старым авто в других странах СНГ. Согласно законопроекту, который проходит общественное обсуждение, все владельцы транспортных средств, выпущенных 30 и более лет назад, будут обязаны вносить экологическую компенсацию в размере 30 БРВ, что составляет 72 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу. Такие машины снимут с учета. Исключение сделают для антикварных экземпляров.

Собственники смогут сдать старое авто на утилизацию и получить компенсацию. Для этого потребуется пройти техосмотр.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге многодетным семьям вручили ключи от микроавтобусов.

Фото: pxhere