Топливный кризис в России отразился на ценах на бензин в Узбекистане — стоимость топлива выросла до 20%

Эксперты связывают ситуацию с сокращением объемов переработки нефти в России.

Последствия топливного кризиса в России начали ощущаться и за пределами страны. Как сообщает портал 110km.ru, рост цен на бензин затронул Узбекистан, который в последние годы существенно увеличил импорт российского топлива. Если в Белоруссии стоимость горючего пока удается удерживать на прежнем уровне, то на узбекских АЗС бензин с начала июня подорожал на 15–20%.

По данным издания, за тот же период на российских заправках крупных сетей стоимость топлива выросла примерно на 8%. Таким образом, автомобилисты в Узбекистане столкнулись с более заметным повышением цен, чем российские водители.

Эксперты связывают ситуацию с сокращением объемов переработки нефти в России. После серии атак беспилотников часть нефтеперерабатывающих предприятий работает с ограничениями, что повлияло на предложение топлива на рынке. В ряде российских регионов уже действуют лимиты на отпуск бензина, а для стабилизации внутреннего рынка власти ввели временный запрет на экспорт топлива и разрешили выпуск бензина экологического класса Евро-3 с повышенным содержанием серы.

Несмотря на то, что поставки в Узбекистан осуществляются по межправительственным соглашениям и формально не подпадают под экспортные ограничения, объем свободного топлива на рынке сократился. В результате импортное горючее стало дорожать.

По информации СМИ, зависимость Узбекистана от импортного бензина продолжает расти. За первые четыре месяца 2026 года республика ввезла почти 569 тысяч тонн бензина, тогда как собственное производство за тот же период составило около 418 тысяч тонн. Это означает, что импорт уже обеспечивает значительную часть внутреннего спроса.

Наиболее заметно выросли цены на популярные марки бензина. Если в начале июня импортный АИ-92 продавался примерно по 11,7 тысячи сумов за литр, то к концу месяца его стоимость достигла 13 тысяч сумов. АИ-95 за тот же период подорожал с 13,5 до 16 тысяч сумов за литр. При этом бензин местного производства остается дешевле, однако его объемов недостаточно для полного покрытия спроса.

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