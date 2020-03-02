На Большой Морской хулиган повредил ножом колесо Гелендвагена

Сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.

Ночью в центре Петербурга наряд Росгвардии задержал хулигана, который ножом порезал припаркованный Гелендваген. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

После полуночи 11 декабря росгвардейцы прибыли к гостинице на Большой Морской улице, так как персонал отеля нажал кнопку тревожной сигнализации. Около отеля был задержан 27-лентний уроженец одной из среднеазиатских республик, который из хулиганских побуждений ножом порезал переднее колесо у припаркованного Mercedes-Benz G-класс, принадлежащего постояльцу гостиницы. Сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.

Росгвардейцы доставили правонарушителя в 1 отдел полиции для выяснения обстоятельств. Нож был изъят.

Ранее в петербургском ТЦ росгвардейцы задержали рецидивистку за кражу куртки, кроссовок и пяти платьев.

Фото: Piter.tv