В петербургском ТЦ задержали рецидивистку за кражу куртки, кроссовок и пяти платьев

При проверке было установлено, что задержанная ранее уже была судима за совершение кражи.

В Кировском районе Петербурга наряд Росгвардии задержал рецидивистку, похитившую одежду из магазина в ТЦ. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В ТЦ на проспекте Стачек наряд Росгвардии задержал 32-летнюю посетительницу ТЦ, которая похитила из сетевого магазина одежды куртку, кроссовки и пять платьев. При проверке было установлено, что задержанная ранее уже была судима за совершение кражи.

Покупательница взяла большое количество товаров в примерочную, где часть из них спрятала в рюкзак и пакет, а оставшиеся вернула в торговый зал, после чего, минуя кассу, направилась к выходу из магазина. Однако женщину заметил персонал магазина и сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы доставили задержанную в 64 отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Росгвардия