В Госдуме предложили регионам самостоятельно определять размер штрафов для владельцев ревущих моторов

Аналогичное правило распространится на автолюбителей, которые слишком громко включают музыку в своей машине.

Парламентарии Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в КоАП, благодаря которым регионы страны будут самостоятельно определять размер штрафа для владельцев авто с моторами, ревущими по ночам, нарушающими право граждан на сон. Об этом сообщило издание 110km со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Аналогичное правило распространится на автолюбителей, которые слишком громко включают музыку в своей машине. На данный момент общероссийский штраф за такое правонарушение не превышает 500 рублей, однако, при вступлении поправок в законную силу, сумма может достигнуть диапазона от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Регионы будут определять сумму индивидуально в каждом случае, отталкиваясь, прежде всего, от типа транспортного средства и мощности двигателя.

Ранее мы сообщили о том, что в Госдуме предложили лишать прав за опасное вождение.

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