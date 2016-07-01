В Госдуме предложили лишать прав за опасное вождение

За первое нарушение предложили штрафовать на 5 тысяч рублей.

Глава думского комитета по труду и член ЛДПР Ярослав Нилов рассказал о новой законодательной инициативе своих однопартийцев. Депутаты предложили строго наказывать водителей за умышленное опасное (агрессивное) вождение.

Как рассказал портал 110km, "законопроектом предлагается дополнить статью 23.1 части 1 КоАП РФ новой главой 12.18, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере 5 000 рублей".

За повторное аналогичное нарушение предлагают назначать штраф в 10 000 рублей или лишать водительских прав на срок до одного года. Обязательным условием для доказательства правонарушения будет наличие доказательств в виде фото- или видеофиксации.

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Фото: Piter.tv