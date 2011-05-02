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Автоэксперт Воропаев объяснил, почему камеры не смогут фиксировать опасное вождение в России
Сегодня, 11:39
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Автоэксперт Воропаев объяснил, почему камеры не смогут фиксировать опасное вождение в России

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По его словам, "все отдадут на откуп сотрудникам Госавтоинспекции".

Автоэксперт Лев Воропаев объяснил, почему камеры не смогут фиксировать опасное вождение в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал законопроект о штрафах за опасное вождение, в рамках которого с лихачей хотят взыскивать от трех до пяти тысяч рублей и лишать прав в случае повторного нарушения. По его словам, фиксировать такие случаи с технической точки зрения в принципе невозможно. Воропаев отметил, что "все отдадут на откуп сотрудникам Госавтоинспекции". Также эксперт заявил об отсутствии у нынешних камер возможности выявлять маневры на расстоянии 300-400 метров.

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Фото: Piter.tv

Теги: камеры наблюдения, мнение эксперта, опасное вождение, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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