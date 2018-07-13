Иммунолог Болибок объяснил резкое увеличение случаев гриппа и ОРВИ в России

Врач порекомендовал сделать прививку от коронавируса и гриппа.

Иммунолог Владимир Болибок объяснил резкое увеличение случаев гриппа и ОРВИ в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, основным каналом распространения болезней являются школьники и учащиеся, которые собираются в плотные и закрытые помещения. Болибок отметил, что в дети обмениваются инфекцией и "тащат ее обратно к своим семьям". Также врач заявил, что на рост заболеваемости повлияло окончание отпускного сезона. Он порекомендовал сделать прививку от коронавируса и гриппа.

Ранее Воробьев заявил, что отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября.

Фото: Piter.tv