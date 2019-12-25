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Воробьев: отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября
Сегодня, 15:39
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Воробьев: отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября

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По его словам, власти региона уже давно не отталкиваются от среднесуточной температуры.

Отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании правительства. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что власти уже давно не отталкиваются от среднесуточной температуры в Подмосковье. По его словам решение было принято, не дожидаясь, когда температура опустится до необходимо низких показателей. Также глава региона отметил, что подача тепла также будет дана в больницах.

Ранее синоптик Ильин рассказал о новой волне похолодания в Подмосковье.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей воробьев, детские сады, отопление, подмосковье, школы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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