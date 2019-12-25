Воробьев: отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября

По его словам, власти региона уже давно не отталкиваются от среднесуточной температуры.

Отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании правительства. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что власти уже давно не отталкиваются от среднесуточной температуры в Подмосковье. По его словам решение было принято, не дожидаясь, когда температура опустится до необходимо низких показателей. Также глава региона отметил, что подача тепла также будет дана в больницах.

Ранее синоптик Ильин рассказал о новой волне похолодания в Подмосковье.

Фото: Piter.tv