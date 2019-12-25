Синоптик Ильин рассказал о новой волне похолодания в Подмосковье

По словам эксперта, новая волна холодной погоды ожидается на выходных.

Синоптик Александр Ильин рассказал о новой волне похолодания в Подмосковье. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, новая волна холодной погоды ожидается на выходных, 28 и 29 сентября. При этом Ильин отметил, что в среду, 25 сентября, воздух прогреется до +24 градусов. Также синоптик уточнил, что в конце недели из-за атмосферного фронта столбик термометра упадет до +9 градусов.

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Фото: Piter.tv