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Синоптик Ильин рассказал о новой волне похолодания в Подмосковье
Сегодня, 13:23
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Синоптик Ильин рассказал о новой волне похолодания в Подмосковье

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По словам эксперта, новая волна холодной погоды ожидается на выходных.

Синоптик Александр Ильин рассказал о новой волне похолодания в Подмосковье. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, новая волна холодной погоды ожидается на выходных, 28 и 29 сентября. При этом Ильин отметил, что в среду, 25 сентября, воздух прогреется до +24 градусов. Также синоптик уточнил, что в конце недели из-за атмосферного фронта столбик термометра упадет до +9 градусов.

Ранее в Госдуме выступили против исключения теории Дарвина из школьной программы.

Фото: Piter.tv

Теги: александр ильин, погода, подмосковье, похолодание
Категории: Лента новостей, Новости России,

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