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В Госдуме выступили против исключения теории Дарвина из школьной программы
Сегодня, 15:21
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В Госдуме выступили против исключения теории Дарвина из школьной программы

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Депутат призвал не превращать консерватизм в средневековье.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин выступил против исключения теории Дарвина из школьной программы. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, школа должна давать ученикам современные научные знания. Смолин отметил, что теория эволюции соответствует уровню современной науки и учениям конца XIX века. Депутат призвал не превращать консерватизм в средневековье, а также процитировал фразу ученого Михаила Ломоносова про священника и математика.

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Фото: pxhere.com

Теги: госдума россии, мнение эксперта, теория дарвина, школьная программа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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