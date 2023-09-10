В Госдуме выступили против исключения теории Дарвина из школьной программы

Депутат призвал не превращать консерватизм в средневековье.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин выступил против исключения теории Дарвина из школьной программы. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, школа должна давать ученикам современные научные знания. Смолин отметил, что теория эволюции соответствует уровню современной науки и учениям конца XIX века. Депутат призвал не превращать консерватизм в средневековье, а также процитировал фразу ученого Михаила Ломоносова про священника и математика.

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