Экономист Зубец заявил о необходимости увеличить размер алиментов в России

По словам эксперта, увеличение алиментов должно быть полезным не для сохранения брака, а для детей.

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил о необходимости увеличить размер алиментов в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, увеличение алиментов должно быть полезным не для сохранения брака, а для детей. Он подчеркнул, что дети не должны страдать от ошибок своих родителей. Зубец добавил, что содержание ребенка в России обходится в среднем в 30-40 тысяч рублей в месяц, в то время как средняя зарплата россиян достигает 100 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv