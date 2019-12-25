Автоэксперт Попов оценил новую комплектацию Lada

Стоимость премиум-версии седана Lada Aura превысит три миллиона рублей.

АвтоВАЗ готовится к серийному выпуску бизнес-седана Lada Aura, созданного на базе Lada Vesta. Новинка длиннее предшественника на 25 сантиметров, для отделки салона премиум версии использовали более дорогие материалы, стоимость его превысит три миллиона рублей. За что просят такие деньги — выяснял телеканал 360.ru. Новинку от АвтоВАЗа Lada Aura официально презентовали 8 июня 2023 года на выставке в Сочи "Евразия — наш дом".

Стоимость премиум-версии седана Lada Aura превысит три миллиона рублей. Цена базовой версии, которую планируют использовать, в том числе, и в автопарках, составит от 2,6 до 2,8 миллиона рублей.

Независимый атоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом 360.ru заявил, что три миллиона за российский автомобиль в топовой комплектации — это "вызывает вопросы". Эксперт отметил, что главная задача отечественного автопрома — создать премиальный автомобиль для "людей побогаче". Lada Aura, по его мнению, пока не дотягивает.

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