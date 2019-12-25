В Петербурге в каршеринге появились электромобили "Москвич 3е"

Кроссовер оснащен электродвигателем с мощностью 193 л.с.

В парке каршеринг-сервиса в Петербурге появились электромобили "Москвич 3е". Они доступны для аренды в Северной столице.

Кроссовер оснащен электродвигателем с мощностью 193 л.с, его запас хода составляет до 410 километров на одной зарядке. Основные параметры электромобиля выводятся на цифровой интерфейс приборной панели.

Ранее в Петербурге в сервисе каршеринга появились 200 автомобилей "Москвич 3".

Honda начала официальные продажи машин в Петербурге. В дилерском центре представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V, UR-V, ZR-V и Vezel, а также минивэн Odyssey. На данный момент на складе в Петербурге около 50 машин. Компания планирует продавать около 20 автомобилей в месяц.

Фото: moskvich-auto