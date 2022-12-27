Honda начала официальные продажи машин в Петербурге

В дилерском центре представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V, UR-V, ZR-V и Vezel, а также минивэн Odyssey.

Дилер "Звезда Невы" вложил 250 млн рублей в открытие дилерского центра по продажам автомобилей Honda, он открылся 21 июня на Витебском проспекте в Петербурге. Как заявили в пресс-службе компании, автомобили этого бренда будут поставляться напрямую с завода Honda в Китае.

Японский бренд официально вернулся после того, как в 2020 году японский автоконцерн объявил о прекращении поставок автомобилей в Россию.

В дилерском центре представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V, UR-V, ZR-V и Vezel, а также минивэн Odyssey. На данный момент на складе в Петербурге около 50 машин. Компания планирует продавать около 20 автомобилей в месяц.

Ранее стало известно, что Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. До недавнего времени титул крупнейшего в мире экспортера автомобилей удерживала Япония. В апреле экспорт китайских автомобилей достиг 376 тысяч единиц: показатель вырос на 3,3% по сравнению с мартом 2023 года и на 170% по сравнению с апрелем 2022 года.

Фото: Honda