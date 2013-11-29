Петербурженка предстанет перед судом за сбитого дверью автомобиля мотоциклиста на Петергофском шоссе

Женщина после ДТП открыла водительскую дверь и сбила мотоциклиста.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней петербурженки. Она обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, днём 11 августа 2024 года обвиняемая после произошедшего столкновения остановила автомобиль Hyundai Creta на проезжей части вблизи дома 1, корпус 1 по Петергофскому шоссе и включила аварийную сигнализацию.

После этого, не убедившись, что не создает помехи другим участникам дорожного движения, женщина открыла водительскую дверь и сбила мотоциклиста. Водителю мотоцикла Honda были причинены тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении нетрезвого водителя, насмерть сбившего 12-летнего мальчика в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram/ Прокуратура СПб