В отношении нетрезвого водителя, насмерть сбившего 12-летнего мальчика в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

Суд избрал меру пресечения водителю согласно статье 91 УПК РФ, заключив его под стражу.

Ранее сообщалось, что вечером 19 июля примерно в 22:20 на автодороге А-120 вблизи поселка Мга в Кировском районе Ленобласти произошло ДТП с участием автомобиля KIA Ceed и велосипедиста-подростка. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, за рулем авто находился мужчина 37 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказавшийся пройти медицинское освидетельствование. В результате столкновения погиб 12-летний мальчик-велосипедист.

После аварии виновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в отделение полиции. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека").

Суд избрал меру пресечения водителю согласно статье 91 УПК РФ, заключив его под стражу.

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Фото: Piter.TV