В Ленобласти пьяный автомобилист сбил подростка на велосипеде

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

В субботу вечером на трассе А-120 в районе Мги произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 37-летний водитель Kia Ceed, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

Подросток скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. Водитель автомобиля был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего. На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее Piter.TV сообщал, что пожилой водитель иномарки погиб в ДТП на трассе под Петербургом.

Фото: Piter.TV