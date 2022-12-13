Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей

Китай обогнал Японию и Германию.

В первом квартале 2023 года Китай обогнал Японию и Германию и впервые стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. На экспорт было отправлено 1,069 млн китайских машин.

Как отметил портал 110km, до недавнего времени титул крупнейшего в мире экспортера автомобилей удерживала Япония. В апреле экспорт китайских автомобилей достиг 376 тысяч единиц: показатель вырос на 3,3% по сравнению с мартом 2023 года и на 170% по сравнению с апрелем 2022 года.

В ТОП-10 стран, куда отправляют больше всего китайских автомобилей вошли: Россия, США, Мексика, Великобритания, Бельгия, Япония, Австралия, Германия, ОАЭ и Южная Корея.

Ранее дилеры Voyah начали принимать заказы на новый китайский седан Passion.

Фото: unsplash (Anatoliy Gromov)