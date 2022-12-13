Дилеры Voyah начали принимать заказы на новый китайский седан Passion

Voyah Passion будет стоить в России 8 290 000 рублей.

В середине апреля 2023 года российские дилеры Voyah начали принимать заказы на новый седан Passion ("Страсть") от китайского производителя.

Как стало известно порталу 110km, флагманский седан Voyah Passion будет стоить в России 8 290 000 рублей. Столько будет стоить автомобиль в версии Long Range и комплектации Flagship.

Разгон с места до 100 км/час занимает 4,2 секунды. Версия Long Range отличается батареей увеличенной емкости (с 82,11 до 108,73 кВт-ч) и запасом хода 608 километров по циклу WLTP. Зарядка аккумулятора с 10% до 80% от сети с переменным током займет 6,7 часа, быстрая зарядка постоянным током с 20% до 80% – всего 47 минут.

В оснащение входит экран длиной 1,4 метра, отдельная медиасистема для пассажиров второго ряда, камеры кругового обзора, сиденья с подогревом и массажем, бесключевой доступ и многое другое.

Фото: Voyah