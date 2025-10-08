На Украине указали на политические и экономические просчеты экс-канцера Германии.

Бывшие немецкий канцлер Ангела Меркель совершила ошибки перед своим народом, проводя внутреннюю политику. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Украины (в период с 2010 по 2014 годы) Николай Азаров сделал в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС". Бывший чиновник из соседнего государства заметил, что при этой чиновнице в Германии начались вводиться антироссийские санкции.

При ней начали осуществляться санкции против России, при ней началась методология отказа от дешевых энергоносителей из России. То есть, позитивно оценить вообще не за что. Миграционный кризис создал огромнейшие проблемы. <...> Она вовремя поняла и ушла. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Экс-премьер заметил, что экс-канцлер ФРГ работала реактивно, не опережала какие-то события и не предпринимала превентивных мероприятий или мер для своего государства, поэтому ей просто приходилось сталкиваться с ситуациями, которые происходили в результате ее собственных действий. Николай Азаров заметил, что только потом экс-глава немецкого правительства пыталась найти какие-то вот более-менее приемлемые выходы из проблем.

Фото: Telegram / ТАСС