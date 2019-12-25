В Белом доме рассекретили доклад Нацразведки о позиции Германии по президентским выборам в США.

Американская разведка накануне президентских выборов в США в 2020 году считала, что находившаяся на должности немецкого канцлера Германии Ангела Меркель не хотела переизбрания в Белый дом республиканца Дональда Трампа. Соответствующие данные содержатся в датированном августом 2020 года докладе от Национального совета по разведке. Тест данного документа был рассекречен и опубликован 16 июля Белым домом. Авторы уточнили, что Ангела Меркель отдельно критиковала действия администрации Трампа по борьбе с пандемией COVID-19. А во время закрытой видеоконференции с европейскими политическими лидерами представительница Берлина упоминала о выборах 2020 года в США как о "факторе риска" для всего Европейского союза.

Канцлер Меркель почти наверняка предпочла бы, чтобы президент Трамп не был переизбран из-за личностных конфликтов между двумя лидерами и ее мнения, что политика нынешней администрации осложняла геополитическое положение Германии, ЕС и НАТО. текст сообщения

Победу на президентских выборах в США в 2020 году одержал президент-демократ Джо Байден. Потерпевший на тот момент поражение Дональд Трамп неоднократно публично говорил о систематических нарушениях при голосовании, в том числе связанных с отправкой бюллетеней избирателей по почте и применением машин для подсчета голосов.

Песков рассказал, как Зеленский начал спорить на встрече с Путиным в 2019 году.

Фото: Белый дом