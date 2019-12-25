Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС

Эксперт уверен, что все силы будут направлены на устранение экономических последствий пандемии коронавируса.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС.

Успехом является уже то, что Евросоюз будет и дальше функционировать, как экономический блок. С 1 июля Германия будет задействована в полугодовом председательстве в Совете ЕС. Член ЕС берет на себя роль лидера союза в решении актуальных вопросов повестки дня. Германия будет сконцентрирована на устранении экономических последствий пандемии коронавируса.

Александр Рар отметил, что во главе Еврокомиссии – второй из трех ключевых институтов ЕС стоит женщина-политик, немка Урсула фон Дер Ляйен. Раньше она работала в правительстве Ангелы Меркель.

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