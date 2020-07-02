Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи предупредил о риске 100 тыс. заражений в день. Об этом сообщает CNBC Television.
Недавно главный инфекционист страны пообщался с комитетом сената США по здравоохранению, образованию, трудоустройству и пенсиям. На слушаниях они обсудили текущую ситуацию с коронавирусом. Фаучи озадачен тем, что люди перестали носить маски и ходят толпами по улицам. Он считает, что власти уделяют недостаточно внимания соблюдению инструкций по открытию предприятий в США.
Главный инфекционист США отметил, что штаты движутся в "неверном направлении". Он призывает властей к принятию решений. По его мнению, ситуация сейчас никак не контролируется.
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Видео: YouTube / CNBC Television
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