Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день

Фаучи подчеркнул, что очень обеспокоен текущей ситуацией, так как сейчас в США заболевают порядка 40 тыс. человек в сутки.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи предупредил о риске 100 тыс. заражений в день. Об этом сообщает CNBC Television.

Недавно главный инфекционист страны пообщался с комитетом сената США по здравоохранению, образованию, трудоустройству и пенсиям. На слушаниях они обсудили текущую ситуацию с коронавирусом. Фаучи озадачен тем, что люди перестали носить маски и ходят толпами по улицам. Он считает, что власти уделяют недостаточно внимания соблюдению инструкций по открытию предприятий в США.

Главный инфекционист США отметил, что штаты движутся в "неверном направлении". Он призывает властей к принятию решений. По его мнению, ситуация сейчас никак не контролируется.

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Видео: YouTube / CNBC Television