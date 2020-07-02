Маск сотрудничает с компанией-застройщиком Arya Chalon, LLC. Владельцем организации является бизнесмен и дизайнер Арди Тавангариан.

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал Business Insider.

В сообщении застройщика сказано, что это уникальный единый проект. Продажа недвижимости принесет Маску 62,5 млн долларов. Руководитель Tesla уже продавал дом в Лос-Анджелесе. В прошлый раз он получил за него 29 млн долларов. Об этом писала The Wall Street Journal.

Недавно бизнесмен сделал серию заявлений в Twitter. Маск уточнил, что имущество тянет его вниз, а сам он отдает себя Земле и Марсу.

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Видео: YouTube / JRE Clips