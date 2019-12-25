Третий раунд консультаций представителей военного командования стран состоялся 30 июня.

Военные Индии и Китая провели встречу по урегулированию конфликта на границе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

МИД КНР отметил, что обе стороны продолжают реализацию консенсуса, который был достигнут в ходе двух предыдущих раундов переговоров. Войска отошли от линии фактического контроля. Ситуация на пограничной зоне стабилизировалась. МИД КНР добавил, что "китайская сторона приветствует это".

Напоним, что между Индией и Китаем давно идет территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира и почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Меркель прокомментировала возможные санкции против "Северного потока -2".

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