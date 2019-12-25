Украина призвала ЕС не менять политику в отношении "агрессивной" России

Украина призвала Евросоюз не менять политику в отношении "агрессивной" России. Об этом сообщили местные журналисты из УНИАН со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу. Министра высказался на этот счет во время встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.
Нет никаких оснований изменять политику в отношении России, и так должно продолжаться до тех пор, пока Россия не изменит свою агрессивную политику в отношении Украины
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Введение санкций против стран-агрессоров является фундаментальным принципом для государств ЕС. Кулеба надеется, что союз будет и дальше его придерживаться.
Напомним, что в июне 2020 года ЕС официально продлил экономические ограничения против РФ до 31 января 2021 года.
Киев: Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма".
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